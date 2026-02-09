Курганская область готова принять пострадавших от отключения тепла белгородцев

Социальные учреждения Курганской области готовы принять и разместить жителей Белгородской области, где пострадала инфраструктура отопления после обстрелов. Об этом сообщил в личном telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

Ракетные обстрелы в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины произошли на этих выходных. В результате были повреждены объекты критической энергетической инфраструктуры. Многие жители региона остались без тепла, газа и электричества. После работы подрядчиков удалось восстановить подачу всех услуг, кроме отопления. Губернатор Вячеслав Гладков решил сливать систему, а жителей из уязвимых категорий населения — размещать по другим регионам.

«Готовы принять и разместить и детей, и семьи с детьми, и пожилых людей. Столько, сколько потребуется. Примем всех, кто готов приехать», — подчеркнул Вадим Шумков.

На утро 9 февраля губернатор Белгородской области сообщил о восстановлении подачи тепла в региональном центре. Работы продолжаются, еще 61 дом не подключен к ресурсу.

Виталина Ярховска