ФСБ сообщила о причастности спецслужб Польши к покушению на генерала Алексеева

ФСБ сообщила, что исполнитель покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева — 66-летний Любомир Корба — был завербован Службой безопасности Украины в августе 2025 года. По данным ФСБ, вербовка проходила при содействии польских спецслужб — они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

Как утверждает ФСБ, Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве. За убийство российского генерал-лейтенанта ему якобы пообещали $30 тыс. Он вместе со своим предполагаемым сообщником Виктором Васиным признал вину.

Покушение на генерала совершили утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший открыл стрельбу в лифтовом холле. Владимир Алексеев получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данным «Ъ», утром 7 февраля он пришел в сознание. По делу о покушении на замначальника ГРУ задержали двух человек. Любомира Корбу экстрадировали из Дубая.

