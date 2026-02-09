ФСБ: исполнитель покушения на генерала Алексеева был завербован СБУ

Исполнитель покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года, сообщила ФСБ. Речь идет про 66-летнего уроженца Тернополя Любомира Корбу. По версии спецслужбы, он прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Согласно пресс-релизу ФСБ, вербовка Корбы велась при содействии спецслужб Польши. Он вел наблюдение за высокопоставленными военными в Москве, после чего получил от СБУ задание убить господина Алексеева, утверждает ФСБ. По ее данным, за убийство ему пообещали $30 тыс. Пистолет он забрал из схрона в Подмосковье.

Покушение на генерала было совершено утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Нападавший открыл стрельбу в лифтовом холле. Владимир Алексеев получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в тяжелом состоянии, после чего перенес операцию. По данным «Ъ», утром 7 февраля он пришел в сознание.

По делу о покушении на замначальника ГРУ задержали двух человек. Любомира Корбу выдали из Дубая. Его пособника, россиянина Виктора Васина, задержали в Москве. Еще одна предполагаемая пособница Зинаида Серебрицкая, по данным ФСБ, выехала на Украину.

Подробности — в материале «Ъ» «Покушение с тремя известными».