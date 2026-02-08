Минобороны РФ: над Черным морем ночью сбили шесть БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над регионами России перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из них 11 аппаратов были уничтожены над Брянской областью, шесть — над Черным морем, четыре — над Калужской областью, один — над Курской областью.

Ночью в Новороссийске включали сирену в связи с атакой БПЛА. Предупредительный сигнал «Внимание всем!» жители города услышали в 00:14 по мск. В 01:10 власти города объявили отмену угрозы атаки беспилотников.

Наталья Решетняк