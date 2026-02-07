Главные новости за 7 февраля. Ростов-на-Дону и область

В больнице Батайска скончалась 19-летняя Дарья Насридинова, получившая ожоги 70% тела во время пожара в доме после атаки беспилотника 18 декабря. Ее похороны пройдут в понедельник, 9 февраля.

В Ростове-на-Дону с начала зимнего сезона потратили около 7 тыс. т материалов против гололеда.

В Таганрогском театре имени А. П. Чехова завершился первый этап масштабной реставрации, начавшейся весной 2024 года. Проект рассчитан на три года и завершится в 2027 году, когда театру исполнится 200 лет.

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону из-за отключения электричества произошел сбой котельной на улице Пацаева, что привело к снижению параметров отопления в части домов микрорайона Северного.

Собственные доходы Волгодонска выросли на 11,5% и составили 2,8 млрд руб. от налоговых и неналоговых платежей. Основным источником поступлений стал подоходный налог, который обеспечил более половины всех собственных доходов.