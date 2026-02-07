В Таганрогском театре имени Чехова завершился первый этап реставрации

В Таганрогском театре имени А. П. Чехова завершился первый этап масштабной реставрации, начавшейся весной 2024 года. Проект рассчитан на три года и завершится в 2027 году, когда театру исполнится 200 лет. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрактом предусмотрено девять этапов работ. В 2025 году подрядчик выполнил задачи первого этапа: усилил грунты и укрепил фундаменты исторического здания методом инъектирования. В 2026 году запланирована реализация сразу четырех этапов.

Сейчас подрядчик ведет подготовительные мероприятия для восстановления уровня пола в подвальных помещениях. Специалисты устанавливают бортовую опалубку, отсыпают поверхность щебнем с последующим трамбованием, укладывают гидроизоляционную пленку, проводят армирование и заливку бетонной смеси.

Кроме того, запланированы работы по изменению расположения подблочных угловых балок, изменению размеров рабочих галерей, изготовлению и монтажу настила колосников и планшета сцены. Одно из самых сложных инженерных решений — изготовление и монтаж поворотного круга сцены диаметром 10 м.

Последний спектакль сезона состоится 8 февраля. В этом году труппу ждут масштабные гастрольные поездки.

Константин Соловьев