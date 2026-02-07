В микрорайоне Северный в Ростове-на-Дону произошло аварийное отключение котельной

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону из-за отключения электричества произошел сбой котельной на улице Пацаева, что привело к снижению параметров отопления в части домов микрорайона Северного. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария случилась в 11:00, когда внезапное прекращение подачи электроэнергии вызвало неполадки в работе котельного оборудования. Уточняется, что к настоящему моменту электроснабжение объекта полностью восстановлено, а специалисты завершили перенастройку оборудования. Возвращение котельной к нормальному режиму работы ожидается в ближайшие часы.

Константин Соловьев