В Ростове с начала зимы израсходовали 7 тысяч тонн противогололедных материалов

В Ростове-на-Дону коммунальные службы продолжают снегоуборочные работы, несмотря на отсутствие прогнозов по выпадению осадков. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По данным властей, за минувшую ночь для расчистки города использовали 190 единиц техники. В дневное время работают 109 машин и свыше 420 сотрудников. Уточняется, что с начала зимнего сезона потратили около 7 тыс. т материалов против гололеда.

Синоптики прогнозируют потепление с дождем на выходных, после чего вернутся морозы. Такие погодные условия способствуют формированию сосулек. Управляющие компании и собственники зданий обязаны обеспечить безопасность пешеходов — вовремя очищать крыши от снежных накоплений и устранять наледь при ее появлении.

Константин Соловьев