В Батайске умерла раненая при атаке БПЛА 19-летняя девушка

В больнице Батайска скончалась 19-летняя Дарья Насридинова, получившая ожоги 70% тела во время пожара в доме после атаки беспилотника 18 декабря. Ее похороны пройдут в понедельник, 9 февраля. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на брата девушки.

«На этой неделе ей стало намного хуже, появились пневмония и сепсис... Ее перевели на ИВЛ, но, к сожалению, ничего не помогло, этой ночью ее не стало», — написал в соцсети Артем Насридинов.

Ночью 18 декабря атаке украинских беспилотников подверглись Батайск, Ростов-на-Дону и Таганрог. Как тогда сообщал губернатор региона Юрий Слюсарь, в Батайске ранения получили семь человек, четверым медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали, одного из них врачи спасти не смогли.

Один из беспилотников попал в дом семьи Насридиновых. Дарью Насридинову доставили в больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону. Ее мать Наталью Насридинову и отца Саида Насридинова — в центральную горбольницу Батайска. Мать умерла во время операции. Отец перенес операцию и сейчас идет на поправку. Брат во время атаки был в Ростове-на-Дону.

