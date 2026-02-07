В Оренбургской области арестовали ворвавшегося в детский сад с ножом

Суд в оренбургском городе Бугуруслане отправил под арест мужчину, который с ножом ворвался в детский сад и ранил воспитательницу. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает областное управление СКР.

5 февраля 25-летний мужчина с ножом ворвался в детский сад, сломав дверь. Раненная им воспитатель получила порезы, никто из детей не пострадал. По данным СКР, мужчина был пьян. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Двум педагогам детского сада, которые защитили детей, выплатят по 500 тыс. руб., обещал губернатор региона Евгений Солнцев.