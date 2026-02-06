Педагогам оренбургского детсада дадут по 500 тыс. руб. за защиту детей от напавшего с ножом

Двух педагогов детского сада в Оренбургской области, которые защитили воспитанников от напавшего с ножом мужчины, наградят денежной премией — по 500 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тыс. руб.»,— написал господин Солнцев в Telegram-канале. Он отметил, что воспитатель Лия Галеева и музыкальный работник Людмила Платонова заперли нападавшего и удерживали его до приезда экстренных служб. Женщин также представили к награде.

5 февраля мужчина с ножом ворвался в детский сад, сломав дверь. Мотивы мужчины неизвестны, нападавший задержан. Никто из детей не пострадал. СКР сообщил, что мужчина был пьян. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).