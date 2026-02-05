Оренбургские власти наградят воспитательницу детсада, пострадавшую при нападении

Воспитательница детского сада в оренбургском городе Бугуруслане, пострадавшая при нападении вооруженного ножом мужчины, будет представлена к награде. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Пострадавшая — Лия Галеева, она получила порезы, рассказал господин Солнцев. Он созвонился с воспитательницей и заявил, что ее самоотверженность и решимость вызывают восхищение. «Считаю, что такие поступки не должны остаться незамеченными. Представим к награде воспитателя»,— написал губернатор в Telegram.

Сегодня мужчина с ножом ворвался в детский сад, сломав дверь. Его мотивы неизвестны, нападавший задержан. Никто из детей не пострадал. Следственный комитет России сообщил, что мужчина был пьян. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).