В деле о покушении на генерала Алексеева появились первые подозреваемые

В деле о покушении на заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева появились двое подозреваемых — предполагается, что один из них нанес генералу три пулевых ранения, сообщил «Ъ» источник, близкий к следствию. Сам генерал выжил и успешно перенес операцию.

Как уточнил собеседник «Ъ», вскоре обоих доставят на допросы. По их результатам фигурантам планируют предъявить обвинение. В воскресенье, 8 февраля, если подозрения подтвердятся, им должны избрать меру пресечения в суде.

Покушение было совершено утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Преступник подстерег господина Алексеева на лестничной площадке. По некоторым данным, генерал сумел среагировать на выстрелы, поэтому первые пули попали лишь в конечности. Однако, убегая с места преступления, киллер ранил его в грудь или живот. Владимира Алексеева госпитализировали в тяжелом состоянии.

