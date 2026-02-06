Замначальника ГРУ Алексеева после покушения госпитализировали в тяжелом состоянии

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-лейтенант Владимир Алексеев

Фото: Минобороны России Генерал-лейтенант Владимир Алексеев

Состояние замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) генерал-лейтенанта Владимира Алексеева после покушения оценивается как тяжелое, сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, генерал-лейтенант находится в реанимации. Господин Рогов сообщил, что нападавший несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева в лифтовом холле жилого дома на Волоколамском шоссе.

Стрелявшего разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Прокуратура Москвы взяла расследование дела под свой контроль. На месте происшествия работают следователи и криминалисты московского СК.

Владимиру Алексееву 64 года. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). В 2017 году господин Алексеев был удостоен звания Героя России.