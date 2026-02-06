В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева

В Москве неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в спину генерал-лейтенанту Минобороны Владимиру Алексееву. Он госпитализирован. Стрелявшего мужчину разыскивают, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Владимир Алексеев

Фото: Министерство обороны России Владимир Алексеев

Киллер поджидал генерал-лейтенанта у жилого дома на Волоколамском шоссе. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Владимиру Алексееву 64 года. Он занимает должность первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ранее — Главное разведывательное управление, ГРУ). В 2017 году господин Алексеев был удостоен звания Героя России.