Выстрел в переговорном процессе

В Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления (разведка, бывшее ГРУ) Генштаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Герой России оказал активное сопротивление преступнику, не дав себя добить, но оказался в тяжелом состоянии в больнице. Глава МИДа Сергей Лавров назвал нападение терактом, связав его с попыткой властей Киева сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

Герой России Владимир Алексеев был тяжело ранен в подъезде своего дома

Фото: Минобороны России Герой России Владимир Алексеев был тяжело ранен в подъезде своего дома

Фото: Минобороны России

Нападение на генерала Алексеева было совершено около семи часов утра 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе. Преступник подстерег направлявшегося на работу генерала на его лестничной площадке. По некоторым данным, много лет отдавший службе в спецназе Алексеев успел среагировать на первые выстрелы, поэтому пули попали не в тело и голову, а в конечности. Однако, уже убегая с места преступления, несостоявшийся убийца тяжело ранил генерала в грудь или живот. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии: ранения вызвали шок, большую кровопотерю, к тому же были задеты внутренние органы.

Согласно записям камер видеонаблюдения, незадолго до нападения в подъезд вошли несколько человек, которые покинули дом вскоре после инцидента. Среди них была и женщина, на которую пали подозрения. Однако потом следствие установило, что стрелком все-таки был средних лет мужчина.

Жители дома рассказали побывавшему на месте происшествия корреспонденту “Ъ”, что здание охраняет ЧОП, для гостей действует пропускной режим, однако, например, курьеров охрана пропускает свободно.

Возможно, за доставщика и выдавал себя преступник.

Утреннее ЧП весь день активно обсуждалось в домовом чате, однако никто из жильцов не сообщил, что стал очевидцем происшедшего или хотя бы непосредственно слышал выстрелы. Следователи СКР и оперативники полиции обошли все квартиры, опросив их обитателей. Якобы никто из них не сообщил сведений, которые помогли бы расследованию. Зато следствие продвинули записи камер наружного наблюдения и биллинг соединений мобильных телефонов.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в связи с происшедшим на северо-западе Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК РФ.

Источники, близкие к расследованию, полагают, что покушение совершено очередным агентом украинских спецслужб.

Если версия подтвердится, уголовное дело могут переквалифицировать на теракт и госизмену (ст. 205 и 275 УК РФ). Во всяком случае, так было по ряду уголовных дел, связанных с покушениями на других высокопоставленных сотрудников военного ведомства.

В материалах этих расследований, как правило, приводились стандартные формулировки о том, что после начала специальной военной операции (СВО) неустановленными лицами в точно не установленное время на Украине было сформировано террористическое сообщество для совершения нападений в России. Одной из целей организации являются должностные лица вооруженных сил. Убивая генералов и старших офицеров, преступники не только хотят нарушить работу органов военного управления, но и для прекращения СВО вызвать панику и страх среди мирного населения.

Глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что «этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса». Речь идет о переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Российскую делегацию на недавних переговорах в Абу-Даби возглавлял начальник ГУ Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил о колоссальном «арсенале террористических действий у Украины», призвав молиться за генерала Алексеева, «на которого действительно молится огромное количество людей на фронте».

Владимир Алексеев, родившийся на Украине и закончивший Рязанское воздушно-десантное училище, участвовал, пожалуй, во всех вооруженных конфликтах позднего СССР и России, за что был отмечен двумя орденами Мужества и такими полководческими наградами, как ордена Святого Георгия и «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Невского и Суворова. В 2017 году ему было присвоено звание Героя РФ. В 2011 году генерал был назначен первым заместителем начальника ГУ Генштаба, которому так и не вернули прежнее название ГРУ. Именно господина Алексеева считают одним из создателей ЧВК «Вагнер» и других частных военных компаний. Сам он летом 2023 года назвал действия Евгения Пригожина попыткой госпереворота.

Николай Сергеев, Ефим Брянцев