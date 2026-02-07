Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
МОК пока не принял решение об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады

Решение об участии российских спортсменов в церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии примут в течение соревнований. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Решения об участии индивидуальных нейтральных спортсменов (в церемонии.— "Ъ") еще нет»,— уточнили в пресс-службе.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла в Милане 6 февраля. Олимпийский огонь зажгли трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту итальянцы Альберто Томба и Дебора Компаньони. Состязания на Играх стартовали 4 февраля. Они продлятся до 22 февраля.

В Олимпиаде в нейтральном статусе примут участие 13 российских спортсменов. Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил «Ъ», что отношения МОК с российским спортом оттаивают.

Подробности — в материале «Ъ» «Олимпийское — значит нейтральное».

Церемония открытия Олимпийских игр

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: David J. Phillip / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фото: Ben Curtis / AP

Фото: Ashley Landis / AP

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Фото: Ben Curtis / AP

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Francisco Seco / AP

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Matthias Schrader / AP

Фото: Stephanie Scarbrough / AP

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Ashley Landis / AP

Фото: Lindsey Wasson / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Matthias Schrader / AP

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Фото: Abbie Parr / AP

Фото: Francisco Seco / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Mike Segar / Reuters

Фото: Petr David Josek / AP

Фото: Claudia Greco / Reuters

Фото: Francisco Seco / AP

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

1 / 46

