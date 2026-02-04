Михаил Дегтярев: отношения МОК с российским спортом оттаивают

Международный олимпийский комитет (МОК) постепенно возвращается к базовым принципам олимпизма, в основе которых лежит «позитивная сила спорта, объединяющего людей, а не разделяющего». Такое мнение “Ъ” высказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также занимающий пост председателя Олимпийского комитета России (ОКР).

3 февраля президент МОК Кирсти Ковентри выступила на открытии сессии организации. Она заявила, что каждый спортсмен должен иметь право выступать на соревнованиях без каких-либо ограничений. По мнению господина Дегтярева, Кирсти Ковентри «обратила внимание на то, что МОК должен мыслить стратегически, ставить на первое место спорт, а не сиюминутные политические интересы».

«Мы чувствуем, что отношения МОК с российским спортом оттаивают. Благодаря рекомендациям МОК многие наши юниоры уже получили полноценный доступ на международные соревнования с национальными флагом и гимном. <...> Мы ожидаем восстановления статуса Олимпийского комитета России (организация временно отстранена МОК с 2023 года.— “Ъ”) — это станет еще одним сигналом о том, что олимпийские ценности все еще имеют силу»,— добавил министр.

Михаил Дегтярев также обратил внимание на то, что позиция главы МОК «подкрепляется рядом практических решений в интересах спорта и атлетов из разных стран». «Индонезия столкнулась с санкциями за недопуск израильских атлетов, а Польша поплатилась чемпионатом Европы по тяжелой атлетике среди юниоров, который был перенесен в Албанию из-за того, что Варшава блокировала выдачу виз российским спортсменам», — напомнил он.

Арнольд Кабанов