Олимпийское — значит нейтральное

Очередным благоприятным сигналом для российского спорта в его борьбе за возвращение из частичной изоляции в мировой спорт стало выступление на предшествующей открытию Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо сессии Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, занимающей должность его президента. Она призвала обеспечить подведомственной ей отрасли статус «нейтральной площадки», полностью дистанцированной от политики, на которой может свободно выступать любой атлет. Некоторые наблюдатели интерпретировали эти слова как указание на неизбежность полноценного участия России в Олимпиаде следующей — летней в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент МОК Кирсти Ковентри

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Президент МОК Кирсти Ковентри

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Речь Кирсти Ковентри на открытии сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане, который она возглавляет с июня прошлого года, вызвала огромный резонанс в спортивном сообществе. Дело в том, что, в отличие от большинства подобных выступлений предшественников госпожи Ковентри, предпочитавших в подобных случаях подчеркивать приверженность вечным ценностям МОК, она получилась очень актуальной. В ней госпожа Ковентри, например, признала, что в ближайшее время будут проведены реформы олимпийской программы, настолько, видимо, радикальные, что она даже назвала их «неудобными» для некоторых спортивных функционеров.

Однако наиболее сильное впечатление на наблюдателей произвела та часть речи, что была посвящена сложным отношениям между спортом и политикой. Говоря о них и подчеркнув, что МОК «работает отнюдь не в вакууме», Кирсти Ковентри призвала поддерживать статус спортивной сферы как «нейтральной площадки». Она уточнила, что под ней имеет в виду «пространство, на котором любой атлет может свободно соревноваться, не остановленный ни политикой, ни действиями своего правительства».

По мнению Кирсти Ковентри, в настоящий момент, когда «раскол» в мире становится все более и более очевидным, эти принципы «значат больше, чем когда-либо» и, только соблюдая их, можно сохранить роль Олимпийских игр как «источника надежды и вдохновения для будущих поколений».

«Это то, в чем наша сила, и то, чего ждет от нас мир»,— резюмировала Кирсти Ковентри, моментально вызвав соблазн у экспертов связать ее высказывания с одной из наиболее болезненных для МОК проблем.

Речь о «российском вопросе», который стоит перед ним с 2022 года, с начала специальной военной операции на Украине и обрушившейся на отечественный спорт как раз по рекомендации МОК (его в то время возглавлял Томас Бах) лавины санкций. Из-за них он до сих пор существует в изоляционном режиме, пусть в последнее время существенно смягченном.

Следствием изоляции оказалось в том числе резкое сокращение российского участия в Олимпиадах.

В летней в Париже в 2024 году состязались всего 15 спортсменов из России, в Милане и Кортина-д’Ампеццо их будет еще меньше — 13.

При этом в состав как французской, так и итальянской делегации попали в основном молодые и не претендующие на серьезные достижения спортсмены.

Кирсти Ковентри на сессии МОК слово «Россия» не произнесла ни разу. Зато в материалах, исследующих ее формулировки, оно появлялось постоянно. Их авторы не сомневались, что Россию, рассказывая о необходимости дистанцироваться от политики, госпожа Ковентри имела в виду в первую очередь. Правда, трактовки формулировок получались все-таки немного разными.

Так, Insidethegames, ресурс, специализирующийся на освещении олимпийского движения, напомнил, что Кирсти Ковентри давно, еще со времен своей предвыборной кампании, любит рассуждать о «политической нейтральности» МОК. Однако выверенность ее миланского выступления сделала его исключительно открытым для интерпретаций. The Guardian же вообще прямо охарактеризовала призывы госпожи Ковентри как «чистейший сигнал», свидетельствующий о намерении обеспечить России полноценное участие в будущей Олимпиаде — летней в Лос-Анджелесе в 2028 году. Ясности ему добавили предыдущие события, свидетельствующие о довольно кардинальном изменении позиции в отношении российского спорта со стороны головных международных структур.

Тот же МОК еще в прошлом году рекомендовал наказывать страны за отказ зарубежным спортсменам соревноваться на их территории по политическим причинам, а также допускать на международные соревнования в полноценном статусе российских юношей и юниоров, и многие федерации этой рекомендацией уже воспользовались. Некоторые пошли еще дальше: в дзюдо и тхэквондо, скажем, россиянам разрешили соревноваться и на топовом уровне с национальными флагом и гимном. Есть послабления в отношении ранее отцепленных от всех состязаний команд из России. А буквально перед сессией МОК в информационный хит превратилось заявление президента Международной федерации футбола (FIFA), до сих пор придерживавшейся достаточно строгого «изоляционного режима», Джанни Инфантино.

Глава крупнейшей федерации дал понять, что ратует за восстановление России, признав санкции «вредными», и готов в ближайшее время рассмотреть такую возможность, «по крайней мере в отношении юношей».

В полученном “Ъ” комментарии министра спорта РФ и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, который в конце 2024 года инициировал процесс реинтеграции страны в международное спортивное движение, говорится, что Кирсти Ковентри в Милане «обратила внимание на то, что МОК должен мыслить стратегически, ставить на первое место спорт, а не сиюминутные политические интересы»: «Это подтверждает постепенное возвращение МОК к базовым принципам олимпизма, в основе которых позитивная сила спорта, объединяющего людей, а не разделяющего». Господин Дегтярев полагает, что позиция госпожи Ковентри «подкрепляется рядом практических решений в интересах спорта и атлетов из разных стран»: «Индонезия столкнулась с санкциями за недопуск израильских атлетов, а Польша поплатилась чемпионатом Европы по тяжелой атлетике среди юниоров, который по решению исполнительного совета Европейской федерации тяжелой атлетики был перенесен в Албанию из-за того, что Варшава блокировала выдачу виз российским спортсменам.

По аналогичным причинам Международная федерация фехтования лишила Эстонию права проводить чемпионат Европы». «Мы чувствуем, что отношения МОК с российским спортом оттаивают. Благодаря рекомендациям МОК многие наши юниоры уже получили полноценный доступ на международные соревнования с национальными флагом и гимном, а юношеские Олимпийские игры в Сенегале (они состоятся осенью.— "Ъ") могут стать первым за годы полноценным стартом для нашей олимпийской сборной. Мы ожидаем восстановления статуса Олимпийского комитета России (организация временно отстранена МОК с 2023 года.— “Ъ”) — это станет еще одним сигналом о том, что олимпийские ценности все еще имеют силу»,— заключил министр.

Алексей Доспехов