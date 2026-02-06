В деле о хищении у фонда ОМС Ставрополья ущерб вырос до 229 млн рублей

Следователи выявили новые эпизоды легализации преступных доходов в деле о хищении средств у территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края (ТФОМС). Ущерб вырос до 229 млн руб. Полиция и ФСБ возбудили два уголовных дела против восьми человек за отмывание денег, сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

Преступная группа организовала фиктивные операции с 2018 по 2021 год. Они завысили цены на оборудование для девяти медицинских учреждений Ставрополья, в том числе на пике пандемии COVID-19. Злоумышленники также фиктивно отчитались об оказании медпомощи. Деньги перечислили на счета подконтрольных фирм.

Главный подозреваемый — экс-директор ТФОМС Ставрополья. В апреле 2024 года его задержали в Москве, провели обыски в квартирах в Москве и Ставрополе, изъяли наличные. Следствие обвинило его в мошенничестве на 48 млн руб.: с января по август 2021 года он вносил ложные данные об услугах Ставропольского краевого реабилитационного центра в реестры ОМС.

В октябре 2024 года возбудили еще одно дело: экс-главу заподозрили в создании преступного сообщества. С 2017 по 2021 год группа заключила госконтракты с медучреждениями на аренду и поставку оборудования по завышенным ценам с заранее выбранным поставщиком. Ущерб составил свыше 41 млн руб.

Всего по делу о хищениях проходят 16 обвиняемых. Пятерых из восьми новых фигурантов арестовали, троим запретили определенные действия. Расследование ведут ГУ МВД по СКФО, ГУ МВД по Ставрополью, 4-е управление «К» (СЭБ) ФСБ и УФСБ по краю под контролем прокуратуры СКФО и ЮФО.

Преступники использовали кризис COVID-19 для завышения затрат на оборудование и фиктивные услуги. Это нанесло прямой удар по фонду ОМС, ответственному за медстрахование жителей края. Общий ущерб 229 млн руб. стал крупнейшим в цепочке эпизодов с 2017 года. Правоохранители устанавливают полный круг соучастников и дополнительные схемы.

Станислав Маслаков