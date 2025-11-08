В Краснодарском крае с начала года родилось более 42 тысяч детей
С начала 2025 года в Краснодарском крае появилось на свет 42 102 ребенка, сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко в своем Telegram-канале. Среди новорожденных — 435 двоен и четыре тройни.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
За аналогичный период прошлого года на Кубани родилось более 43 тыс. детей.
«Демографическая политика страны и края нацелена по помощь семьям с детьми, повышение рождаемости. Поэтому появление на свет каждого малыша — гордость и достижение для всей социальной сферы», — отметил замглавы региона.
Господин Руденко выразил надежду сохранить количество рождений на уровне предыдущего года.