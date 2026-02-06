Крупного землевладельца подвинули в суде

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, связанный с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, не смог исключить 360 га из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий. На этих участках располагаются основные мощности холдинга в Выселковском районе Краснодарского края. В перечень земли были включены в 2005 году распоряжением самого господина Ткачева в его бытность губернатором региона. Спустя 20 лет агрокомплекс доказывает, что спорные земли были отнесены к категории особо ценных ошибочно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в иске АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева"» с требованием признать незаконным отказ регионального департамента имущественных отношений исключить из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий 33 участка общей площадью около 360 га в Выселковском районе Кубани (часть из них находится в аренде, часть — в собственности истца). В АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева"» на запрос “Ъ” не ответили.

АО «Фирма "Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева"» зарегистрировано в 1993 году в станице Выселки Выселковского района, объединяет 28 сельхозпредприятий. Агрохолдинг контролируется семьей экс-министра сельского хозяйства РФ и бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. По данным консалтинговой компании BEFL, к апрелю 2025 года земельный банк агрохолдинга увеличился на 10% год к году, до 1,23 млн га. По данным СПАРК, в 2024 году выручка от продаж агрокомплекса превысила 92,7 млрд руб., чистая прибыль — 6,7 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно материалам дела, на данных землях находятся производственные мощности агрохолдинга, а также объекты недвижимости. Спорные участки были включены в перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в 2005 году распоряжением губернатора региона Александра Ткачева №811-р. Данный статус накладывает ограничение на использование земли: несельскохозяйственное использование, в том числе их застройка, становится невозможным, также участки сложно перевести в другую категорию. Исключить землю из перечня можно при наличии капитальной постройки, возведенной до включения участка в перечень. Этот аргумент использовал истец. По данным агрокомплекса, в границах спорных участков на дату выхода распоряжения №811-р были здания и сооружения, возведенные в 1958–2005 годах. Таким образом, по мнению истца, земли не могут быть отнесены к особо ценным.

В 2023 году агрокомплекс обратился в департамент имущества края с просьбой исключить эти участки из этого перечня. Чиновники попросили холдинг представить технические обоснования, но компания, не дождавшись ответа от департамента, подала иск.

Департамент указал в суде, что некоторые спорные участки застроены после включения в перечень особо ценных угодий. В ноябре 2024 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Агрокомплекса имени Ткачева, отметив, что после изменения генплана Выселковского района участки, отнесенные к землям населенных пунктов, более не могут считаться особо ценными. В результате череды обжалований в июне 2025 года дело было направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края, который в иске отказал полностью.

Юрист практики недвижимости и строительства компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Артем Гульянц пояснил, что истец пропустил срок на оспаривание, он не вправе требовать исключения из перечня участков, которые находятся у него не в собственности, а в аренде. «Кроме того, постройки занимают лишь незначительную часть участков»,— отметил эксперт. По его словам, то, что по решению суда участки остаются в перечне, означает, что их по-прежнему нельзя использовать ни для каких целей, кроме производства сельхозпродукции.

Наталья Решетняк, Краснодар