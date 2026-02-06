Диагноз «оспа обезьян» 2 февраля подтвердился у второго жителя Подмосковья (о первом случае заболевания стало известно 31 января). Его доставили из Одинцово в больницу города Домодедово. Как сообщал «Ъ», оба пациента — мужчины, ранее контактировавшие друг с другом. Краснодарский врач-инфекционист CL Doctor Юрик Шахвердян считает, что паниковать не стоит — опасности эпидемии нет, но нужно быть внимательным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрик Шахвердян

Фото: предоставлено автором Юрик Шахвердян

Фото: предоставлено автором

«Новости о выявлении случаев оспы обезьян в Подмосковье вызывают вопросы и тревогу. Это нормальная реакция. Однако, как врач-инфекционист, я хочу успокоить: мы имеем дело не с новым непредсказуемым вирусом, а с известной болезнью. Российские врачи знают, как ее лечить и как останавливать распространение инфекции.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, “родственник” натуральной оспы, которую человечество победило в прошлом веке. Но есть важное отличие: оспа обезьян протекает легче и заразиться ей гораздо сложнее.

Это не грипп и не коронавирус, которые разлетаются по воздуху моментально. Чтобы заразиться оспой обезьян, нужен длительный и очень тесный контакт. Чаще всего передача происходит “кожа к коже”, через постельное белье, одежду заболевшего или при долгом разговоре лицом к лицу.

Болезнь обычно начинается как сильная простуда: температура, слабость, ломота в теле. Главная особенность, которая помогает врачу отличить эту оспу от других болезней, — увеличение лимфоузлов (шишки на шее, под мышками или в паху) с появлением характерной сыпи, которая проходит несколько стадий: от пятнышка до пузырька с жидкостью, который потом покрывается корочкой.

Тяжелое течение бывает редко. В зоне риска — люди с очень слабым иммунитетом (например, пациенты с ВИЧ, не принимающие лечение), беременные женщины и дети. Для большинства же людей при правильном симптоматическом лечении болезнь проходит без последствий.

Несколько заболевших — это локальная вспышка, которую эпидемиологи называют “очагом”. Ситуация под контролем. Поскольку вирус передается медленно, мы не ждем взрывного роста заболеваемости. Главное — эпидемиологи уже нашли и изолировали контактных лиц.

В отличие от того же ковида, оспу обезьян можно остановить простыми методами: изоляцией заболевших и наблюдением за теми, кто с ними общался. Потенциальный охват эпидемии будет небольшим, если люди проявят сознательность и при появлении сыпи не пойдут на работу или вечеринку, а останутся дома.

Краснодарский край — это главные “ворота” туризма, к нам едут люди со всей страны и из-за рубежа. Конечно, там, где много людей, риски подхватить любую инфекцию всегда выше. Но это повод не для страха, а для разумной осторожности. Не нужно искать у себя симптомы каждый день, но стоит насторожиться, если появилась странная сыпь. Любые непонятные пузырьки на теле — повод показаться врачу. Воспаление лимфоузлов — сигнал организма о том, что он с чем-то борется».