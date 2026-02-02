Сыпь особо тесного контакта

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание родом из Африки — подтверждена у двух жителей Подмосковья, контактировавших друг с другом. Оба пациента уже лечатся в больнице города Домодедово. Роспотребнадзор проводит расследование, чтобы установить источник инфекции. Врачи говорят, что для заражения нужен тесный контакт, в том числе с кожей и биологическими жидкостями больного, поэтому широкое распространение вируса маловероятно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя ранее вспышку обезьяньей оспы в Африке, говорила, что в РФ с «ее традиционными ценностями» эпидемии вируса ждать не стоит.

Диагноз «оспа обезьян» 2 февраля подтвердился у второго жителя Подмосковья (о первом случае заболевания стало известно 31 января). Его уже доставили из Одинцово в больницу города Домодедово, об этом сообщил главный врач учреждения Андрей Осипов. Оба пациента — мужчины, ранее контактировавшие друг с другом.

Заразившийся, рассказали в Роспотребнадзоре, обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Пациента госпитализировали в инфекционный стационар, он уже проходит симптоматическое лечение в изолированной палате. Специалисты ведомства подчеркивают, что своевременно организовали комплекс противоэпидемических мероприятий: выявили контактных лиц, установили за ними медицинское наблюдение и режим изоляции, «силами специализированной организации провели дезинфекцию в домашнем очаге». Как сообщалось в СМИ, первый госпитализированный находится в Москве уже около полутора месяцев, за границу ездил «очень давно», общественных мест, таких как бани или сауны, не посещал и не знает, как произошло заражение. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, чтобы установить источник инфекции.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Впервые была выявлена в 1970 году в Демократической Республике Конго, с тех пор в мире зафиксировано несколько вспышек этой болезни. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи. Сначала появляются пятна, потом пузырьки, после их заживления — корочки. Впоследствии образуются рубцы или остается пигментация. При легком течении болезни выздоровление наступает на 14–21-й день.

Эпицентром распространения заболевания остается Африка, напоминают в Роспотребнадзоре. За последние 12 месяцев, по данным наблюдений, в мире зарегистрировано более 50,8 тыс. случаев заболевания оспой обезьян, большинство из них — в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне. За пределами Африканского региона большинство заболевших — взрослые (99% случаев старше 18 лет) и мужчины (97% случаев). Самый распространенный способ передачи инфекции — близкий физический контакт с человеком с симптомами заболевания. Самый высокий риск наступает при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного или с его биологическими жидкостями. В августе 2024 года глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя очередную вспышку обезьяньей оспы в Африке, заявляла: «Учитывая особенность путей распространения оспы обезьяны, я уверена, что в РФ с ее традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое не опасно».

Для заражения оспой обезьян необходим тесный и длительный контакт — фактически дыхание «лицо в лицо», подтверждает врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков, поэтому массовое распространение при таких условиях маловероятно. Вирус практически не передается воздушно-капельным путем, пояснил ТАСС профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов. Господин Поздняков обращает внимание на то, что вакцина против натуральной оспы давно разработана и доказала свою эффективность в отношении вируса оспы обезьян, вопрос сводится лишь к масштабированию технологий. Также, отмечает эксперт, существуют противовирусные препараты, активные против вирусов группы осп (включая вирус оспы обезьян). «Если вирус не приобрел новых свойств, оснований ожидать даже локальную вспышку нет,— говорит Андрей Поздняков.— По конкретному клиническому случаю целесообразно дождаться завершения расследования, хотя установить источник заражения удается не всегда».

Российские врачи ранее уже сталкивались с оспой обезьян четыре года назад (см. “Ъ” от 12 июля 2022 года), когда заболевание выявили у жителя Петербурга, вернувшегося из Португалии. Инцидент произошел на фоне вспышки инфекции в Европе. Случай в РФ был единичный, мужчину выписали из больницы после полного выздоровления

