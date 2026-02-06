Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 7–8 февраля
5 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых драмеди «Здесь был Юра», в которой Константин Хабенский играет человека с ментальными особенностями, а также боевик с Джейсоном Стейтемом «Убежище». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Здесь был Юра
- Режиссер: Сергей Малкин
- В ролях: Константин Хабенский, Денис Парамонов, Кузьма Котрелев, Александр Поршин, Василий Михайлов, Даша Котрелева
- Жанр: драма, комедия / Россия / 96 мин.
- В прокате: с 5 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «На экране перед нами разворачивается обычная жизнь — с непричесанными диалогами, неприбранными квартирами, отнюдь не идеальными героями, которые совершают глупости и ошибки, но при этом способны на доброту, понимание и открытость к непохожим на них людям».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мой дядя неуместных правил».
Отражения №3
- Режиссер: Кристиан Петцольд
- В ролях: Паула Бер, Барбара Ауэр, Маттиас Брандт, Энно Требс, Филип Фруассан, Кристиан Корнер
- Жанр: триллер, драма, детектив / Германия / 86 мин.
- В прокате: с 5 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…нехитрые сюжетные повороты в "Отражениях №3" вторичны. Главное в нем — эмоции, взгляды и жесты, возня в огороде, посиделки за столом со сливовым пирогом, звуки фортепьяно, разлитое в кадре предчувствие скорой осени. Детали истории проявляются постепенно, как изображение на фотопленке, а актерский ансамбль играет, как хорошо слаженный квартет».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Зеркальная терапия».
Убежище
- Режиссер: Рик Роман Во
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Бодхи Рэй Бретнэк, Майкл Шеффер, Анна Крилли, Билл Найи, Харриет Уолтер
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания, США / 107 мин.
- В прокате: с 5 февраля
Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть».
Равиоли Оли
- Режиссер: Андрей Никифоров
- В ролях: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 5 февраля
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств».
Свист
- Режиссер: Корин Харди
- В ролях: Дафни Кин, Софи Нелисс, Перси Хайнс Уайт, Ник Фрост, Алиса Сковбай, Скай Янг
- Жанр: ужасы / Канада, Ирландия / 97 мин.
- В прокате: с 5 февраля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Компания старшеклассников навлекает на себя смертельную опасность, обнаружив ацтекский свисток смерти, чей звук пробуждает и призывает их погибель. По мере того, как число жертв растет, они изучают историю артефакта в надежде остановить роковую цепь событий, которую они невольно запустили».
День рождения Сидни Люмета
- Режиссер: Рауль Гейдаров
- В ролях: Артем Кошман, Джульетта Степанян, Мариэтта Цигаль-Полищук, Казбек Багаев, Артем Федотов, Ян Гахарманов
- Жанр: драма / Россия / 92 мин.
- В прокате: с 29 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Главное, что можно предъявить фильму, это режиссерское желание порой сделать красиво. Свет играет на банке с компотом, одиноко качаются кольца, на которых подтягивался покойный Анзор, грозно смотрит в камеру петух. Лишнее все это, фильм и так красив красотой человеческих чувств и иллюзий».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Агрегатное обаяние».
Гренландия 2: Миграция
- Режиссер: Рик Роман Во
- В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Ти Джэй Дженкенс, Тронд Фауса Аурвааг, Эмбер Роуз Рева, Джина Гангар
- Жанр: фантастика, боевик, триллер, приключения / Великобритания, США / 98 мин.
- В прокате: с 29 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Сначала они попадают в затопленный водой по крыши соборов Ливерпуль, оттуда — в Лондон, а оттуда, по тем самым мостикам через Ла-Манш, — во Францию. Там, ясное дело, все последние пять лет идет гражданская война — а чем еще прикажете заниматься после апокалипсиса?».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Гренландская болезнь».
Заклятие. Обряд реинкарнации
- Режиссер: Джулия Макс
- В ролях: Колби Минифи, Кейт Бертон, Челси Элден, Вон Армстронг, Райли Роуз Критчлоу, Миа Эллис
- Жанр: ужасы / Канада, США / 96 мин.
- В прокате: с 29 января
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Сложные отношения матери и дочери подвергаются ужасающему испытанию, когда умирает глава семьи. Мать нанимает таинственного специалиста, чтобы тот вернул ее мужа с того света. Когда обряд реинкарнации выходит из-под контроля, обеим женщинам приходится противостоять пришествию нечисти».
Комментируй это
- Режиссер: Юлия Трофимова
- В ролях: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Егор Корешков, Сергей Бурунов
- Жанр: комедия / Россия / 88 мин.
- Слоган: «Не держи в себе»
- В прокате: с 29 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «В общем, заполнить экранное время удалось лишь пустотой и истошной имитацией веселья, любви, отчаяния, ревности. Бунт против пустоты, заложенный в "Комментаторе", превратился в ее апологию».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Великий комментатор».
