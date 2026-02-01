Великий комментатор

На экранах — фильм Юлии Трофимовой «Комментируй это». Михаила Трофименкова эта комедия опечалила тем, как бессмысленно и беспощадно режиссер поступила с собственным отменным замыслом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В жизни Кати (Юлия Хлынина, слева) комментатор (Тихон Жизневский), как кот Шредингера, одновременно и присутствует, и нет

Фото: «Централ Партнершип» В жизни Кати (Юлия Хлынина, слева) комментатор (Тихон Жизневский), как кот Шредингера, одновременно и присутствует, и нет

Фото: «Централ Партнершип»

Семь лет назад Юлия Трофимова сняла в США короткометражку «Комментатор», ставшую для нее пропуском в отечественную кино- и сериальную индустрию. «Комментатор» был на диво остроумен и едок. За 10 минут сказал многое о новом офисном тоталитаризме: во вселенной «Комментатора» невозможно скрыть от условного «Большого Брата» свои тайные мысли. Соль фильма в том, что по рекомендации отдела кадров к депрессивному офисному увальню Дейву приставили круглосуточного эксперта с несколько паранормальными способностями. Не вступая в контакт с подопечным, он во всеуслышание оглашал, о чем думает Дейв в данную минуту. Благодаря этому начальник Дейва узнал, что увалень мечтает залепить ему в морду лица, а сослуживцы Дейва — что он мастурбирует в туалете.

Фильм завершался блестящим, хотя и ожидаемым гэгом. Персонального комментатора получал каждый из сослуживцев. Их голоса сливались в офисную кантату, из которой выделялось чье-то желание прийти на работу с автоматом и парочкой запасных магазинов. Бедолага Дейв, ощутивший было свою уникальность, снова слился с бессмысленной массой планктона.

Теперь Юлия Трофимова переделала «Комментатора» в «Комментируй это» и перенесла действие в Россию.

Хотя само название звучит с несколько косноязычным американским акцентом: вспоминается фильм Гарольда Рэмиса «Анализируй это» с Робертом Де Ниро в роли плачущего на психоаналитической кушетке «крестного отца».

И жесткий каркас «Комментатора» расплавился, растекся. Единственное, что есть достойного в «Комментируй это»,— персонаж самого комментатора (Тихон Жизневский). Рыжий и элегантный своего рода «раб Лампы», заселяющийся к своим подопечным с чемоданчиком на колесах и комплексными обедами на вынос, напоминает на первых порах андроида, в чем его и заподозрит клиентка Катя (Юлия Хлынина). Но затем — ожидаемый, но приятный перевертыш — окажется нелепым Стасом, мужем-подкаблучником своей работодательницы демонической Розы Лилиенфельд (Ирина Горбачева).

Раздувая короткометражку до полутора часов, Трофимовой пришлось придумать комментатору не одного, а двух подопечных: разводящихся супругов Ваню (Александр Петров) и Катю.

И, следовательно, придумать не только общую на двоих, но и персональную историю каждого.

Энное количество лет назад истошно заводной Ваня увел — прямо во время игры в боулинг — у мямли Кеши (Егор Корешков) прекрасную Катю. Катя служила в кордебалете Большого театра, на ступенях которого Ваня и попросил ее руки и сердца. Но после рождения двух детей ей пришлось посвятить себя преподаванию йоги «старым кошелкам».

Архитектор Ваня томится в некой конторе, надеется, что его назначат директором по продажам, а в свободное время немного проектирует в восточном стиле.

Лет 12 спустя всем все надоело. Уже и дети героев, не говоря о самой стране, остающейся, как водится, за кадром, изрядно повзрослели, а герои остались детьми. Катя заподозрила Ваню в измене, Ваня стал выпивать и забывать забирать младшую дочку из детского садика. Развод возможен по новому закону после месячного курса терапии с комментатором.

Истории как таковой и нет. Ежу понятно, что Катя и Ваня по-прежнему любят друг друга. Детки плачут: мечтают родителей помирить.

Львиная доля фильма посвящена выяснению, переспал ли Ваня на корпоративе с бодипозитивной Олесей или был слишком пьян для этого подвига.

Выяснение венчает безобразная драка Кати с Олесей. Затем последует столь же вопиющее выяснение, спала ли Катя с комментатором.

Оскорбить устами комментатора удается лишь клиенток Кати да еще начальника Вани, который с прискорбием узнал, что подчиненные заглазно именуют его Колобком. Что ж, Сергей Бурунов имеет все шансы получить роль Колобка в очередном сказочном блокбастере. Но о том, чтобы прийти в офис с автоматом, никто и заикнуться не решается.

В общем, заполнить экранное время удалось лишь пустотой и истошной имитацией веселья, любви, отчаяния, ревности. Бунт против пустоты, заложенный в «Комментаторе», превратился в ее апологию.