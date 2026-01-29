Гренландская болезнь

Фильм-катастрофа «Гренландия 2: Миграция» Рика Романа Во — сиквел его же картины 2020 года с тем же актерским составом: в главных ролях потускневшие звезды Джерард Батлер и Морена Баккарин. В вышедшей на экраны новой картине меньше природных бедствий и гораздо больше тяжеловесного пафоса, что ее совсем не украшает, считает Юлия Шагельман.

Фото: Global Film Устрашающие события в «Гренландии 2» происходят уже не на пресловутом острове, а на юге Франции

Фото: Global Film

Первая «Гренландия» вышла в прокат, с одной стороны, в очень подходящее время, а с другой — совсем нет. В реальном мире еще не ослабла пандемия (дело было летом 2020-го), что придавало картине о вселенской катастрофе особенно актуальное звучание. Но большинство кинотеатров было закрыто, так что фильм с бюджетом в $35 млн собрал в мировом прокате всего чуть более $52 млн. Однако он, очевидно, добрал свое на стримингах и цифровых носителях — что-то же подтолкнуло создателей взяться за съемки второй части с бюджетом уже в $90 млн.

Большинство из них ушли, скорее всего, на компьютерную графику и билеты в Исландию — именно там снималась большая часть фильма. То, что поросшие мхом равнины с горами на горизонте изображают юг Франции, объясняется очень просто: пять лет назад на Землю упала огромная комета Кларка (об этом и рассказывается в первой «Гренландии»), климат, экология и даже положение материков и континентов нашей планеты безвозвратно изменились. Например, Ла-Манш пересох и превратился в глубокий каньон с обрывистыми скалами по обоим берегам, и пересечь его можно только по хлипким самодельным мостикам.

Но до того, как инженер-конструктор Джон Гаррити (Джерард Батлер), его жена Эллисон (Морена Баккарин) и их 15-летний сын Нейтан (Роман Гриффин Дэвис) доберутся до Ла-Манша, мы встречаем их в подземном бункере в Гренландии, где они провели последние пять лет вместе с еще парой сотен людей, спасшихся от кометы. На поверхности радиация и штормы, так что без лишней надобности никто из бункера не выходит, но внутри обстановка становится все более клаустрофобной. Особенно тяжело это переносит Нейтан, который рвется открывать для себя мир, а благоразумные наставления отца его, как любого подростка, только раздражают.

Тем временем одна из бункерных ученых (Эмбер Роуз Рева) приходит к выводу, что на Земле сохранился оазис с чистым воздухом без радиации и пригодной к сельскому хозяйству почвой. Этот рай лежит на дне кратера, оставшегося от кометы Кларка, на юге бывшей Франции. Пока обитатели бункера спорят, стоит ли снарядить туда экспедицию, или лучше остаться на уже привычном месте, на них обрушивается мощное землетрясение, которое не оставляет выбора. Семье Гаррити удается эвакуироваться вместе с немногими счастливчиками, и они отправляются к кратеру.

Сначала они попадают в затопленный водой по крыши соборов Ливерпуль, оттуда — в Лондон, а оттуда, по тем самым мостикам через Ла-Манш,— во Францию. Там, ясное дело, все последние пять лет идет гражданская война — а чем еще прикажете заниматься после апокалипсиса?

Поэтому на пути изрядно подуставших Гаррити к кратеру встают разнообразные вооруженные группировки, члены которых в русском дубляже старательно картавят, чтобы никто не усомнился в их французском происхождении.

Режиссер снова, как в первом фильме, чередует экшен-сцены с неторопливым роуд-муви, но каким-то образом здешние 98 минут кажутся куда длиннее, чем 119 оригинальной «Гренландии». Там у героев был жесткий тайминг — попасть в гренландский бункер надо было как можно скорее, пока комета не разрушила все. В сиквеле спешить особо некуда, особенно когда выясняется, что радиации нет по всей Франции, и дышать там можно без противогазов. Но сценарист Митчелл ЛаФорчун, который заменил здесь Криса Спарлинга из команды первого фильма, придумал новое отягчающее обстоятельство — смертельную болезнь Джона.

Герой хочет доставить родных в кратер раньше, чем умрет, но это придает картине не столько желаемую серьезность, сколько монотонность. Финальные пять минут и вовсе отданы высокопарной речи, которую произносит закадровый голос Джона,— что-то про важность семьи и необходимость беречь Землю, мать нашу. Кто бы спорил, но такое наставление в развлекательном, по сути, фильме кажется абсолютно неуместным.