Дуров: Telegram за всю историю не передал ни одного байта данных о переписке

Основатель Telegram Павел Дуров уверяет, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам. По его словам, мессенджер скорее закроется, чем начнет раскрывать эту информацию.

Фото: @durov

«За всю свою историю (своего существования.— "Ъ") Telegram не передал третьим лицам НИ ОДНОГО байта данных о переписке. И мы скорее закроем весь проект, чем когда-либо начнем это делать»,— написал господин Дуров в соцсети X.

24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в парижском аэропорту по обвинению в соучастии в преступлениях, среди которых — незаконный оборот наркотиков, педофилия, мошенничество и терроризм. Его поместили под судебный контроль с залогом в размере €5 млн. В ноябре французские власти сняли ограничения на выезд из страны основателю Telegram.

Во время судебного разбирательства France Info писала, что господин Дуров пообещал суду улучшить модерацию Telegram. Liberation утверждала, что мессенджер начал сотрудничать с силовыми ведомствами Франции. Сам бизнесмен говорил, что в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, при наличии судебного постановления Telegram раскроет только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не содержание сообщений.