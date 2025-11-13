Павел Дуров добился снятия ограничений на выезд из Франции

Французские власти полностью сняли ограничения на выезд из страны основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом сообщило Agence France Presse.

По решению правоохранительных органов, господина Дурова освободили от обязательства регулярно отмечаться во французском полицейском участке. Основатель Telegram официально имеет право на выезд из страны, передает агентство.

Павел Дуров отказался от немедленных комментариев через своих представителей адвокатов Кристофа Ингрейна и Давида-Оливье Камински.

В августе спецслужбы Франции выписали ордер на арест Павла Дурова. Основателя Telegram подозревали в соучастии в в тяжких преступлений, среди которых – незаконный оборот наркотиков, педофилия, мошенничество и терроризм. Предположительные меры выдвинули в связи с отказом предпринимателя в модерации контента мессенджера.