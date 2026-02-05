Суд в Екатеринбурге заранее закрыл процесс Мутвалы и Шахина Шыхлински от прессы

Кировский районный суд Екатеринбурга заранее закрыл от СМИ процесс по делу Мутвалы и Шахина Шыхлински, следует из картотеки суда. Экс-глава азербайджанской диаспоры и его сын обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Согласно данным картотеки, интересы обвиняемых будут представлять девять адвокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Напомним, во время массовых задержаний уроженцев Азербайджана силовики провели операцию по задержанию главы азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Тогда же Мутвалы Шыхлински сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. Его адвокат утверждал, что он сделал это неумышленно. Собеседник «Ъ-Урал» рассказал, что силовик «получил серьезные травмы».

Мутвалы Шыхлински ранее рассказывал «Ъ-Урал», что при задержании «люди в масках» перекрыли движение и выломали окна в его автомобиле, направляя пистолеты.

Напомним, ранее Кировский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело этнической группировки азербайджанцев, в которую, по данным правоохранителей, входили представители диаспоры на Урале во главе с ее бывшим руководителем Шахином Шыхлински. Большинству фигурантов предъявлены обвинения в убийствах и покушении, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах. Мотивом преступлений следствие считает раздел сфер влияния в бизнесе и борьбу за лидерство в диаспоре. Заседания также проходят в закрытом режиме.

После арестов уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге прошлым летом лидером азербайджанской диаспоры на Урале стал Видади Мустафаев. Но вскоре и его арестовали по обвинениям в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас главой азербайджанской диаспоры избран полковник МВД в отставке Керим Гасымов.