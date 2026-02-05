Финляндия призвала США не сравнивать гарантии для Украины с 5-й статьей устава НАТО

Власти Финляндии призвали США не сравнивать гарантии безопасности для Украины с пятой статьей НАТО, сообщает Politico со ссылкой на полученную Госдепом телеграмму. По данным издания, финские власти опасаются, что подобные сравнения «могут подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе военного альянса НАТО».

Речь идет о телеграмме от 20 января, отправленной из посольства США в Хельсинки. Согласно письму, глава МИД Финляндии Элина Валтонен днем ранее обсудила этот вопрос с членами Палаты представителей США Джеком Бергманом и Сарой Элфрет. Госпожа Валтонен предостерегла от «любых предположений о гарантиях безопасности, аналогичных пятой статье». Она предупредила, что это может привести к «смешиванию гарантий НАТО с любыми двусторонними обещаниями, данными Украине». Министр заявила о необходимости создания «защитного барьера» между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины. Министр обороны Финляндии на отдельной встрече высказал аналогичные соображения.

Пятая статья Устава НАТО предполагает, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов считается нападением на весь альянс. Как пишет Politico, существует вероятность того, что представление Украине гарантий, подобных этой статье, «побудит Россию проверить, что это на самом деле означает».

CNN сообщал, что в августе 2025 года президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с лидерами европейских стран обсуждал гарантии безопасности для Украины «по типу пятой статьи» Устава НАТО. Аналогичные гарантии хочет предоставить Украине Европарламент. Премьер Финляндии Петтери Орпо говорил, что Хельсинки не готовы предоставлять Киеву гарантии безопасности.

