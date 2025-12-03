Премьер Финляндии Орпо отказал Украине в гарантиях безопасности

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Хельсинки не готовы предоставлять Украине гарантии безопасности, но могут помочь с организацией мер безопасности. Об этом он сообщил 2 декабря на совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, передает Yle.

Журналисты задали вопрос, получили ли премьеры информацию о гарантиях безопасности, которые США предлагают Украине, и соответствуют ли они пятой статье Устава НАТО. Господин Орпо отметил, что конкретных предложений по гарантиям безопасности от США или других партнеров в адрес Финляндии Хельсинки не получили и не видели подробностей таких мер. «Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы их давать, но можем помочь с организацией безопасности. У этих вещей разное значение»,— подчеркнул премьер Финляндии.

Господин Орпо также добавил, что на практике реальные гарантии могут предоставить более крупные европейские страны и США. При этом он не знает, почему Финляндия была указана в опубликованном «28-пунктном плане» США как одна из стран, готовых предоставить такие гарантии Киеву.