CNN: США обсудили с ЕС гарантии для Украины «по типу статьи 5» Устава НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с лидерами европейских стран обсуждал гарантии безопасности для Украины «по типу статьи 5» Устава НАТО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По информации канала, гарантии могут быть даны при поддержке США и ЕС в случае заключения мирного соглашения, в то же время НАТО в них участвовать не будет.

Статья 5 Устава НАТО касается коллективной обороны государств альянса. Согласно ей, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов считается нападением на весь альянс. Точные детали предложения неизвестны, и неясно, как именно эти гарантии будут реализованы, отмечает CNN.

Телеканал отмечает, что господин Трамп в прошлом проявлял нежелание брать на себя обязательства по использованию вооруженных сил или ресурсов США для защиты Украины.

