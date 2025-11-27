Европарламент хочет дать Украине гарантии безопасности по аналогии с НАТО

Европарламент (ЕП) призывает предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные статье пятой НАТО. Такая инициатива содержится в проекте резолюции, голосование по которому пройдет сегодня, сообщает «РИА Новости».

Статья 5 Устава НАТО касается коллективной обороны государств альянса. Согласно ей, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов считается нападением на весь альянс.

В ЕП считают, что такое соглашение предоставит Украине «надежные гарантии безопасности». Также это станет подтверждением того, что Украина «имеет право свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без какого-либо российского вето», говорится в документе.

Гарантии безопасности обсуждаются в рамках мирного плана, который подготовили США для урегулирования военного конфликта на Украине. Politico: писало, что Вашингтон готов обсуждать долгосрочные гарантии безопасности Киеву только после заключения базового мирного соглашения. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предлагала обязать союзников Украины за 24 часа согласовать военную поддержку стране, если военный конфликт с Россией возобновится.

