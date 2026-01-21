Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
К прокурорскому иску приобщили заключенных

Генпрокуратура добивается конфискации холдинга КИМП

В Гагаринском райсуде Москвы 21 января продолжились слушания по иску Генпрокуратуры, настаивающей на изъятии в доход государства холдинга КИМП, производящего подшипники, в том числе для нужд вооруженных сил. Для обоснования иска надзор, по данным “Ъ”, предоставил в том числе материалы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая выяснила, что предприниматели активно привлекали для производства осужденных, отбывающих наказание в колониях Тверской области. Им платили буквально копейки, но по документам все выглядело иначе.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

К рассмотрению иска, ответчиками по которому выступают бывший заместитель руководителя Росстандарта, бенефициар группы компаний (ГК) КИМП Алексей Кулешов и его деловой партнер Дмитрий Гордица, а также их родственники и доверенные лица, суд приступил перед самым Новым годом. По данным “Ъ”, в ходе состоявшихся заседаний суд заслушал позиции истца и ответчиков по делу, а также исследовал более 100 томов материалов.

В основу иска легли данные Росфинмониторинга, ФНС, ФСБ, Следственного комитета России (СКР) и ФАС. Согласно их информации, предприятия ГК КИМП, в которую входят три завода — ООО 10-ГПЗ, ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь», в пять-десять раз завышают цены на продукцию, которая поставляется в том числе на оборонные предприятия.

ФАС установила, что ответчики для завышения цен на производство подшипников привлекали осужденных из исправительных колоний Тверской области. Их труд оплачивался по заниженной стоимости, однако в отчетной документации отражались завышенные показатели.

Уже после начала процесса в Гагаринском суде столицы Арбитражный суд Московского округа 26 декабря 2025 года по требованию Генпрокуратуры признал законным решение столичного арбитража, которым счел правомерным предписание ФАС о снижении стоимости продукции ОАО «ОК-Лоза», а в действиях ответчиков были установлены нарушения законодательства о ценообразовании.

Надзор выявил схему хищения бюджетных средств. Ответчики на протяжении длительного времени скупали выпускающие оборонную продукцию предприятия ОАО «ОК-Лоза», ООО 10-ГПЗ и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Для получения максимального объема государственного оборонного заказа, по данным Генпрокуратуры, на предприятиях холдинга Алексей Кулешов использовал полномочия заместителя руководителя Росстандарта, подведомственного Министерству промышленности и торговли РФ. Как ранее писал “Ъ”, на базе Росстандарта он организовал создание технического комитета по разработке стандартов производства подшипников, введя в его состав вышеназванные общества и получив доступ к разработке и установлению стандартов работы для всей отрасли. Уйдя в 2023 году с госслужбы, господин Кулешов возглавил Союз производителей подшипников. В иске прокуратуры утверждается, что через упомянутые структуры господа Кулешов и Гордица обеспечили включение ООО 10-ГПЗ, ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь» в документацию оборонных предприятий в качестве единственных поставщиков продукции, сняв с гарантийного обслуживания аналоги других производителей.

Ответчики за счет административного и финансового ресурса создали монопольные условия собственным компаниям, вынудив предприятия военно-промышленного комплекса приобретать исключительно выпускаемую холдингом КИМП продукцию по многократно завышенным ценам, полагает Генпрокуратура.

Согласно включенным в гражданское дело документам из уголовного дела, а также сведениям Росфинмониторинга и ФНС, действия ответчиков по продаже имущества ОАО «Десятый подшипниковый завод» были противоправными и преследовали цель незаконного обогащения за счет увеличения цены подшипников.

Для этого господа Кулешов и Гордица создали видимость, что требуются дополнительные затраты на аренду помещений, мощностей и технической документации, привлечение дополнительного штата, обслуживание и настройку оборудования. В качестве поставщиков таких услуг выступили мать Алексея Кулешова Людмила Кулешова и подконтрольные ему и господину Гордице компании из состава ГК КИМП и ГК «Элма», на счета которых поступали многомиллиардные суммы по таким договорам.

На днях СКР объявил о завершении расследования уголовного дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в 2020–2023 годах, которыми государству и 16 оборонным предприятиям был причинен ущерб на сумму более 2,2 млрд руб. Его фигурантами являются Алексей Кулешов, его мать и ряд менеджеров. Трое из них, по данным “Ъ”, признали вину, заключили сделку со следствием и были отпущены под домашний арест. Брат Алексея Кулешова Роман Кулешов также мог стать фигурантом дела, но погиб на СВО.

Получить комментарии от ответчиков “Ъ” оперативно не удалось.

Мария Локотецкая

