Оборона ушла в отказ

В курском суде с показаниями выступили бывшие топ-менеджеры областной корпорации развития, через которую финансировалось строительство линий обороны на границе с Украиной. Они не признали себя виновными в хищении почти 153 млн руб. при возведении двух опорных пунктов в Глушковском районе. При этом подсудимые подтвердили, что в момент строительства знали о несоответствии фортификационных сооружений техническому заданию, но настаивали, что корысти в их действиях не было. Другие свидетели ранее рассказывали об «откатах» в десятки миллионов руководителю корпорации.

Фигуранты дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Фигуранты дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной

В Ленинском райсуде Курска начали слушать показания бывших топ-менеджеров областной корпорации развития Владимира Лукина, Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова, а также и экс-главы ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова, которых судят по обвинению в растрате почти 153 млн руб. при строительстве линий обороны на границе с Украиной (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Подсудимых доставили в суд под конвоем из СИЗО, где половина фигурантов провела уже больше года. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, бывший руководитель корпорации Владимир Лукин перед началом заседания сказал журналистам, что ему не стыдно смотреть в глаза жителям Курской области.

По версии МВД РФ, в конце 2022 года Владимир Лукин организовал заключение договора на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы в поселках Теткино и Попово-Лежачи в Глушковском районе с компанией ООО «КТК Сервис», принадлежавшей депутату облдумы Максиму Васильеву.

Как считает сторона обвинения, «КТК Сервис» не имел собственной техники и персонала для проведения работ, поэтому контракт был фактически исполнен лишь на 10%.

В марте 2023 года работы и вовсе остановились. При этом ответственные за контроль над строительством Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, по версии следствия, закрывали глаза на процесс исполнения контракта и передавали в областное управление капстроительства фиктивные документы о якобы выполненных подрядчиком работах. По подсчетам МВД, в результате махинаций бюджету был нанесен ущерб в размере 152,8 млн руб.

Гендиректор «Корпорации развития» Курской области Владимир Лукин

Фото: Пресс-центр АО «КРКО» Гендиректор «Корпорации развития» Курской области Владимир Лукин

В ходе сегодняшнего заседания Владимир Лукин, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов заявили, что не признают себя виновными. Господин Грабин пояснил суду, что докладывал главе корпорации о несоответствии выполненных работ техническому заданию:

«Были установлены блиндажи. Но на них не было актов скрытых работ и фотофиксации. Они как бы есть, но их как бы нет».

По его словам, огневые точки не обложили мешками, а траншеи вырыли «не в полной мере».

На предыдущих заседаниях в Ленинском райсуде выступил бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов, который вместе с экс-главой региона Алексеем Смирновым обвиняется в получении 20 млн руб. взяток от подрядчиков строительства школы и оборонительных сооружений (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он рассказал, что не участвовал в организации системы «откатов» за заключение контрактов на возведение фортификаций. Согласно показаниям господина Дедова, он отрицает получение каких-либо вознаграждений при организации линий обороны. Другой свидетель — экс-замгендиректора Корпорации развития Курской области Снежана Мартьянова рассказала, что «откаты» якобы получал именно Владимир Лукин. Например, ее брат Владислав Мартьянов, участвовавший в строительстве линий обороны, признался во время следствия, что передал бывшему руководителю корпорации 80 млн руб.

В конце прошлого года суд в Курске вынес уже два приговора за хищения при строительстве оборонительных сооружений. Экс-депутат Максим Васильев получил за участие в махинациях пять лет и шесть месяцев колонии общего режима, а его партнер по бизнесу Виталий Синьговский — четыре года. Также по иску Генеральной прокуратуры РФ с участников работ на границе и должностных лиц корпорации развития взыскано более 4 млрд руб. ущерба.

Сергей Толмачев, Воронеж