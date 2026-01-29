Бывший курский вице-губернатор не признался в откатах при стройке линий обороны

В Ленинском райсуде Курска на очередном заседании по делу о хищении 152,8 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной был допрошен бывший первый замгубернатора Алексей Дедов. Как сообщили в суде, экс-чиновник отрицал свою причастность к организации махинаций.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алексей Дедов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Допрос проходил по видеосвязи в рамках дела в отношении бывших руководителей областной корпорации развития, через которую финансировалась стройка. Сам господин Дедов находился в здании Мещанского райсуда Москвы. Бывшего чиновника задержали и заключили в СИЗО весной вместе с экс-губернатором Алексеем Смирновым. Им тогда вменили мошенничество при строительстве оборонительных сооружений.

Господин Дедов заявил об отсутствии какого-либо личного обогащения или получения незаконного вознаграждения. «Он не подтвердил версию органа следствия о том, что инициировал схему и требовал денежное вознаграждение ("откат") за включение подрядчиков в реестр и обеспечение приемки работ», — сказано в сообщении суда.

Уголовное дело в адрес Дедова выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Бывшие топ-менеджеры корпорации развития Владимир Лукин, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридов отрицают вину в хищении 152,8 млн руб. Экс-депутат облдумы Максим Васильев, чья фирма занималась строительством на указанном в уголовном деле участке, получил за участие в махинациях 5 лет и 6 месяцев колонии.

Сергей Толмачев