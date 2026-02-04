В первой половине 2026 года на Кубани планируют увеличить ввод жилья на 18%

В Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года прогнозируется ввод 1,3 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, что на 18% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Об этом «Ведомостям Юг» сообщили в краевом департаменте по архитектуре и градостроительству. Оценка сформирована на основании разрешительной документации, полученной застройщиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в правительстве РФ сообщали, что по итогам 2025 года в Краснодарском крае было введено 6,2 млн кв. м жилья. С таким результатом регион занял третье место среди субъектов России, уступив Московской области, где объем ввода составил 12,5 млн кв. м, и Москве с показателем 7,4 млн кв. м.

