На благоустройство набережной в Кабардинке выделили 216 млн рублей

Четвертый этап благоустройства набережной в селе Кабардинка под Геленджиком обойдется муниципальному бюджету в 216,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Заказчиком на выполнение работ выступает управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Геленджика. Согласно информации о сроках исполнения, благоустройство общественной территории подрядчик будет обязан завершить до 1 октября 2026 года. Работы поделены на шесть частей, а сама закупка осуществляется за деньги из городской казны.

Согласно дизайн-проекту от 21 ноября 2025 года, согласованному управлением ЖКХ Геленджика, благоустройство будет проводиться на участке набережной в районе пляжа «Метро» примерно до пляжа «Оазис». В рамках четвертого этапа предусмотрены демонтаж старой баллюстрады и установка новой, установка оборудования для существующего фонтана и малых архитектурных форм.

В приложенной документации указывается, что на набережной Кабардинки могут установить пять белых скамеек из лиственницы с вазонами, цена каждой скамьи составляет 502 тыс. руб. Арка и фонарные столбы на общественной территории также будут выполнены в белом цвете из бетона. На действующем фонтане планируется обустроить светомузыкальные и огненные установки, в коммерческом предложении подрядчика указывается, что предварительная стоимость материалов и работ по установке объекта может составить 144 млн руб. с учетом НДС.

София Моисеенко