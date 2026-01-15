Тело экс-главы «Уралкалия» нашли на военной базе Британии на Кипре

Тело мужчины, обнаруженное 14 января на Кипре, находилось на территории военной базы Британии в районе Лимассола. Об этом РБК рассказала полиция Кипра. Личность погибшего на данный момент не установлена, однако СМИ сообщили, что речь идет о бывшем главе «Уралкалия» Владиславе Баумгертнере.

Тело мужчины обнаружили прибрежной зоне у деревни Авдиму. Эта территория находится под юрисдикцией британских военных баз Акротири и Декелия. Полиция не смогла опознать тело из-за сильного разложения.

Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» с 2005 по 2011 год. В последнее время он проживал в Лимасоле. Бизнесмен пропал 7 января. Первой полиции об этом сообщила сотрудница предпринимателя после того, как он перестал отвечать на звонки. Тело обнаружил местный житель. Знакомый бизнесмена Алексей Дозорцев рассказал «РИА Новости», что основная версия гибели Владислава Баумгертнера — несчастный случай.

Подробнее — в материале «Ъ» «Оступившись, рухнул со скалы».