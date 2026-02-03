Главные новости за 3 февраля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Тамбов

Главу сети «Русский аппетит» и экс-депутата воронежской облдумы Андрея Прытыкина заподозрили в неуплате 700 млн руб. налогов. Соответствующее уголовное дело возбудило управление СКР по Воронежской области. Следствие считает, что бизнесмен использовал схему «дробления бизнеса»: сотрудники его предприятий и родственники формально регистрировались как ИП, чтобы применять специальные налоговые режимы и снижать обязательства по уплате налогов.

В Белгороде из-за ударов ВСУ серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях энергосистемы.

Липецкие власти расторгли контракт на строительство обхода Лебедяни за 495 млн руб. с тамбовским ООО «Аркс7». По условиям контракта подрядчик должен был завершить работы до 1 ноября 2026 года. Однако в январе они были выполнены лишь на 198 млн руб., в то время как обязательства на 293,9 млн руб. оставались неисполненными.

Дело бывшего курского губернатора Алексея Смирнова и его зама Алексея Дедова о взятках на 20 млн руб. передано в суд. Следствие считает, что с июня 2022 года по апрель 2023-го фигуранты при посредничестве местного предпринимателя Дмитрия Шубина получили взятки на общую сумму 20 млн руб. от представителей компаний, названия которых не раскрываются.

Экс-владельцы тамбовской «Ланты» не смогли отменить передачу компании в доход РФ. В октябре прошлого года Октябрьский районный суд Тамбова решил обратить в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО «Ланта», а также недвижимое имущество Александра Зайцева (владел 51%), Маргариты Зайцевой, Александра Васильева (49%), Сергея Шмарова и болгарской ассоциации.

