Дело бывшего курского губернатора и его зама о взятках на 20 млн передано в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, а также местного жителя Дмитрия Шубина. Об этом сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что с июня 2022 года по апрель 2023-го фигуранты при посредничестве Дмитрия Шубина получили взятки на общую сумму 20 млн руб. от представителей компаний, названия которых не раскрываются. Деньги были переданы за общее покровительство и заключение госконтрактов, связанных с капремонтом и строительством в регионе, в том числе оборонных сооружений. Дела направлены в Ленинский райсуд Курска для рассмотрения по существу.

В сентябре 2025 года сообщалось, что Алексей Смирнов признался в получении взяток на 30 млн руб. По его словам, вознаграждения передавали подрядчики по контрактам на строительство линии обороны на границе с Украиной. В признательных показаниях господина Смирнова значилось, что его Алексей Дедов тоже получал незаконные вознаграждения.

Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали в середине апреля 2025-го по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Затем обвинение переквалифицировали на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет. Ущерб от действий фигурантов оценивается в 1 млрд руб.

Параллельно Ленинский райсуд Курска рассматривает дело бывшего гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и его заместителей Игоря Грабина и Дмитрия Спиридонова, а также главы ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Им вменяется особо крупная растрата на 152 млн руб. при строительстве линии обороны в регионе. В конце прошлого года суд в Курске вынес приговор одному из ключевых фигурантов этого дела — бывшему депутату Курской облдумы Максиму Васильеву. Он получил 5 лет и 6 месяцев колонии. Осужденный обжаловал приговор.

Егор Якимов