В Белгороде из-за ударов ВСУ серьезно повреждена инфраструктура
В результате ракетного удара ВСУ по Белгороду и Белгородскому округу серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Губернатор добавил, что оперативные службы работают на местах и информация о последствиях уточняется.
«Есть повреждения энергосистемы, через десять минут провожу заседание оперативного штаба, поймем объем разрушений и сразу приступим к восстановлению»,— сказал господин Гладков.
Собеседник «Ъ-Черноземье» среди жителей Белгородского округа сообщил об отключении электроэнергии.
За минувшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 23 боеприпасов и 131 беспилотника. В результате были ранены четыре мирных жителя. Разрушения установлены в 20 жилых помещениях и 19 транспортных средствах.