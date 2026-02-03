Липецкие власти расторгли контракт на строительство обхода Лебедяни за 495 млн

Областное казенное учреждение «Липецкавтодор» в одностороннем порядке расторгло контракт с тамбовским ООО «Аркс7» на строительство Западного обхода города Лебедянь. Его итоговая стоимость составляла 491,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По условиям контракта подрядчик должен был завершить работы до 1 ноября 2026 года. Однако в январе они были выполнены лишь на 198 млн руб., в то время как обязательства на 293,9 млн руб. оставались неисполненными. Кроме того, «Аркс7» еще в 2021-м перестал быть участником саморегулируемой организации (СРО) «Тамбовские строители», хотя по условиям заказчика должен состоять в СРО в области строительства.

Помимо этого, УФАС по Липецкой области внесло «Аркс7» в реестр недобросовестных поставщиков до августа 2027 года в связи с расторжением контракта.

Тамбовская компания выиграла контракт на строительство Западного обхода Лебедяни в августе 2024 года. Начальная цена составляла 515,6 млн руб. Подрядчику предстояло построить дорогу протяженностью 4,6 км. Она должна была иметь две полосы шириной по 3 м и обочины по 2 м. Расчетная скорость движения — 80 км/ч.

В июле 2025-го Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении «Аркс7». Региональное УФНС подало заявление о вступлении в дело о банкротстве с требованиями на 82,4 млн руб. Иск о самобанкротстве подала сама компания. Сумма требований кредиторов к обществу при этом составляла 1,35 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Аркс7» было зарегистрировано в Тамбове в июле 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель компании и гендиректор — Максим Дербин. Господин Дербин также контролирует липецкое ООО «Центр лаборатории» (технические испытания, исследования, анализ и сертификация). По итогам 2024 года выручка «Аркс7» составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 18 млн руб. С 2016 года с компанией было заключено 33 госконтракта на общую сумму 5,4 млрд руб. В отношении общества открыто 298 исполнительных производств на 167 млн руб. Остаток задолженности — 156 млн руб. По данным на 10 ноября 2025-го, компания задолжала по налогам 103 млн руб.

