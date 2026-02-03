Главу сети «Русский аппетит» Прытыкина заподозрили в неуплате 700 млн налогов

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело об уклонении местным индивидуальным предпринимателем (ИП) от уплаты более 700 млн руб. налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве, не раскрывая имя фигуранта. По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о главе сети фастфуда «Русский аппетит» и экс-депутате местной облдумы Андрее Прытыкине, который находится под стражей по делу о даче взятки.

Андрей Прытыкин проходит фигурантом сразу по двум уголовным делам

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что бизнесмен использовал схему «дробления бизнеса»: сотрудники его предприятий и родственники формально регистрировались как ИП, чтобы применять специальные налоговые режимы и снижать обязательства по уплате налогов. В рамках расследования были проведены обыски в структурах сети, насчитывающей 600 точек, и наложены аресты на расчетные счета связанных организаций.

Судя по релизу СКР, в ходе допроса по налоговому делу господин Прытыкин отрицал вину.

С августа прошлого года он находится под стражей по другому делу — о даче взятки чиновникам на выборах в воронежскую облдуму в 2020 году. На первом заседании по этому делу бизнесмен признал вину в передаче 250 тыс. руб. сотрудникам управы за победу.

Владимир Зоркий