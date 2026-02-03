Обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге арестовали

Октябрьский районный суд арестовал Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Арест продлится до 31 марта. Мужчина не возражал против этой меры пресечения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Об отправке обвиняемого в СИЗО ходатайствовало следствие. Как сообщил корреспондент «Ъ Северо-Запад» из зала суда, следователь заявил, что фигурант скрывался в Псковской области от правоохранительных органов. Мужчина скрыл следы преступления, помыв автомобиль, в котором нанес удары мальчику. Фигурант уничтожил записи с камер видеонаблюдения в своем доме и другие файлы на технических устройствах, добавил следователь.

Ребенок пропал 30 января. По данным СКР, он вышел днем из дома в Красносельском районе и сел в автомобиль к 38-летнему мужчине. Между ними произошел конфликт, и мужчина ударил мальчика по голове, отчего тот умер. Подозреваемого задержали 2 февраля в Псковской области. Он признался в убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.