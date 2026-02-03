Суд арестовал обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика из Петербурга

Октябрьский районный суд отправил в СИЗО 38-летнего Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего Паши. (ч.2 ст.105 УК РФ). По версии следствия, он увез из города ребенка после возникшего между ними конфликта, в котором Жилкин принуждал школьника к сексу с ним. Мальчика искали четверо суток.

Как передает корреспондент «Ъ Северо-Запад», следствие ходатайствовало об отправке Жилкина в СИЗО. Как настаивали правоохранители, фигурант знал, что его разыскивают и скрывался от следствия в Псковской области. Кроме того, помыв автомобиль, в котором он наносил удары мальчику, он скрыл следы преступления. Также, уточнил следователь, обвиняемый уничтожил видоезаписи с камер видеонаблюдения со своего дома и другие файлы на технических устройствах.

Сегодня, 3 февраля, следком предъявил обвинение в убийстве малолетнего 38-летнему жителю Петербурга Петру Жилкину. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. В СКР на данный момент считают, что Жилкин сбросил 9-летнего в пруд уже мертвым. «На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте преступления. Далее фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело ребенка в водоем в Ломоносовском районе»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

9-летний мальчик пропал 30 января. Четыре дня его искали силовики и волонтеры. По данным следствия, Паша подрабатывал на парковке рядом с гипермаркетом «Лента» на Таллинском шоссе, протирая фары и стекла. С Жилкиным на момент их встречи на той парковке он уже был знаком. 30 января в 16 часов он сел в авто фигуранта, последний увез мальчика в неизвестном направлении.

По одной из версий следствия, в машине между мальчиком и водителем возник конфликт, связанный с отказом ребенка от сексуальных действий. Школьник пообещал молчать об этом предложении, если Жилкин ему выплатит полмиллиона рублей. Из-за шантажа 38-летний житель Ленобласти напал на 9-летнего мальчика, нанес ему несколько ударов кулаком. Паша скончался на месте от полученных травм. Далее Жилкин сокрыл труп в Ломоносовском районе Ленобласти.

Полина Пучкова