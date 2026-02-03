Найдено тело похищенного в Петербурге 9-летнего мальчика

Тело пропавшего в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика найдено в одном из водоемов Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Ребенок пропал 30 января. В его поисках участвовали волонтеры и силовые органы. Позже выяснилось, что мальчик сел к неизвестному в автомобиль. Подозреваемого в похищении задержали только 2 февраля в Псковской области.

Сначала задержанный отказывался давать показания, сообщало «РИА Новости», но позже, по данным «Фонтанки» и ТАСС, он сознался в убийстве мальчика. В управлении уголовного розыска подозреваемый заявил, что утопил ребенка и назвал место.

В ближайшее время специалисты проведут осмотр места происшествия, а также назначат необходимые экспертизы, включая судебно-медицинскую, сообщили в СКР.