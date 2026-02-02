Подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге задержали

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Мужчину задержали в Псковской области и сейчас везут в Петербург, уточнили в ведомстве ТАСС. Ребенок пока не найден.

По предварительной информации, подозреваемому 38 лет, он уроженец ЛНР. Во время задержания ребенка вместе с ним не было. Telegram-канал 112 пишет, что подозреваемого зовут Петр Жилкин, в Санкт-Петербург он приехал для работы.

Следователи продолжают искать мальчика. Уголовное дело расследуется по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Полицейские считают приоритетной версию о похищении, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, девятилетний Павел ушел около 14:00 мск 30 января из дома в Красносельском районе и не вернулся. Мальчик сел в автомобиль к неизвестному и перестал выходить на связь, считают в СКР. Автомобиль был припаркован около магазина «Лента». В тот момент на парковке были и другие дети, которым мужчина предлагал «побыть с ним за деньги», утверждает Telegram-канал 112.

«Ребенок был одет в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку, бежевый шарф»,— отмечается в сообщении СКР. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» сказали ТАСС, что 31 января и 1 февраля в поисках мальчика участвовали около 250 волонтеров.