Подозреваемый в похищении 9-летнего мальчика в Петербурге признался в убийстве

Задержанный по делу о похищении девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге мужчина признался в его убийстве. В управлении уголовного розыска подозреваемый заявил, что утопил ребенка и назвал место. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники. Информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следственная группа вместе с подозреваемым выехала на место, чтобы проверить показания и найти тело. Сначала задержанный отказывался давать показания на допросе, сообщил «РИА Новости» источник в оперативных службах.

В СКР ранее сообщили, что подозреваемому 38 лет, он уроженец ЛНР. Его задержали 2 февраля в Псковской области. В тот момент мальчика с ним не было. По версии следствия, девятилетний Павел ушел около 14:00 мск 30 января из дома в Красносельском районе и не вернулся. Мальчик сел в автомобиль к неизвестному и перестал выходить на связь, считают в СКР. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.